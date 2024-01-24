В офисе Зеленского прокомментировали крушение Ил-76

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом и сообщил, что заявление по этой теме будет сделано позже.
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