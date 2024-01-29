Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей в Грайвороновском округе

РИАМО - 29 янв. Российская система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей в Грайвороновском городском округе, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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