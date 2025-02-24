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Царьград

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Неучёт детских пособий: как в России помогут малообеспеченным семьям

Неучёт детских пособий: как в России помогут малообеспеченным семьям

На совещании с заместителями глава правительства Михаил Мишустин заявил, что пособия на детей больше не будут учитываться при расчёте дохода для социальных контрактов.

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