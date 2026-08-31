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Татар-информ

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ЦБ допустил ключевую ставку до 15% в 2027 году при проинфляционном сценарии

ЦБ допустил ключевую ставку до 15% в 2027 году при проинфляционном сценарии

Банк России в проинфляционном сценарии прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5–14,6%.

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