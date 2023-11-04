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Врачи: нелюбимая работа может привести к кабинету психиатра

Врачи: нелюбимая работа может привести к кабинету психиатра

Эксперты дали советы как смягчать воздействие стресса на организм.Согласно исследованиям психиатра и ученого Аланы Баевой, стресс на рабочем месте может оказать серьезное воздействие на психическое здоровье человека.

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