Врачи: нелюбимая работа может привести к кабинету психиатра

Эксперты дали советы как смягчать воздействие стресса на организм.Согласно исследованиям психиатра и ученого Аланы Баевой, стресс на рабочем месте может оказать серьезное воздействие на психическое здоровье человека.
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