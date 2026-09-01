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Регионы России

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Масштабная DDoS-атака нарушила работу цифровой инфраструктуры правительства Норвегии

Масштабная DDoS-атака нарушила работу цифровой инфраструктуры правительства Норвегии

Digdir управляет единой цифровой инфраструктурой государств­венных органов Норвегии, включая учетные записи государственных служб, электронные удостоверения личности и подписи, защищенную цифровую почту, правительственные формы, доступ к публичным документам и обмен данными между ведомствами.

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