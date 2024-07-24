Изголодавшийся участник пошел на убийство во время реалити-шоу

Спенсер “Корри” Джонс, американский гид по реке Уайтуотер, убил и съел крупного нелетающего уэка во время съемок фильма “Гонка на выживание: Новая Зеландия” прошлой осенью, сообщил во вторник филиал CNN RNZ.
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