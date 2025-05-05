Геращенко: депутатам Рады не дают ознакомиться с подписанными документами по недрам

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что два документа — соглашение об ограниченном партнерстве и устав создаваемого США и Украиной инвестиционного фонда — постоянно упоминаются в тексте сделки по недрам, который передали в Верховную раду для ратификации, однако эти бумаги депутатам для ознакомления не предоставили.