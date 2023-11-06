Лавров: РФ сохраняет готовность к диалогу с Западом при учете ее интересов

Россия сохраняет готовность к прагматичному диалогу с западными странами, если они будут учитывать российские интересы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках марафона общества "Знание" на Международной выставке-форуме "Россия".
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