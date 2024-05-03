«Победа» под санкциями США: чем это грозит пассажирам авиакомпании

Авиакомпания «Победа» после ее внесения властями США в самый жесткий санкционный список — SDN-лист — может прекратить полеты по части международных направлений после 30 июля, считают опрошенные РБК эксперты.
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