Бесплатная вакцинация от рака: каждый пациент получит 300 тысяч рублей! Ирэн ОрлонскаяРоссийское здравоохранение готовится к важному шагу в борьбе с онкологическими заболеваниями, объявив о запуске новой вакцины от рака.