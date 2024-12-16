Бесплатная вакцинация от рака: каждый пациент получит 300 тысяч рублей! Ирэн ОрлонскаяРоссийское здравоохранение готовится к важному шагу в борьбе с онкологическими заболеваниями, объявив о запуске новой вакцины от рака.
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