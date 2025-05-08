Минтранс ожидает полное восстановление расписания полетов к 18:00 мск

По состоянию на утро зафиксировано 51 задержанный рейс на вылет и 43 задержанных рейса на прилет. Общее количество пассажиров на задержанных рейсах составляет более 14 000 человек, из них 2440 человек ожидают вылета.
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