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Минтранс ожидает полное восстановление расписания полетов к 18:00 мск

Минтранс ожидает полное восстановление расписания полетов к 18:00 мск

По состоянию на утро зафиксировано 51 задержанный рейс на вылет и 43 задержанных рейса на прилет. Общее количество пассажиров на задержанных рейсах составляет более 14 000 человек, из них 2440 человек ожидают вылета.

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