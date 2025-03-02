Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. «Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.