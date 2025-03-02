Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    "Украина № 2", но НА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ... ( в отличие от хохлов)... Эти суки разосрались в России повсеместно. Их прос...Володин: Иноагент...
  • Evgenija Palette
    "Из пробирки?"... Организуют ТРАВЛЮ, ПОДВЕДУТ "БАЗУ ПОД ФРАЗУ", ОШЕЛЬМУЮТ  ЛЮДЕЙ ЗА ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, из чего буд...Решить демографич...
  • Серж Брукс
    А судьи кто?Сотрудников МВД д...

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. «Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх