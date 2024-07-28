Волшебное зеркало: в США ученые придумали зеркало здоровья

Фото: iphones.ru Инновационная разработка американских ученых позволяет получать всестороннюю информацию о состоянии организма прямо из домашнего зеркала Современный человек окружен огромным количеством гаджетов и устройств, которые помогают ему следить за своим здоровьем — фитнес-браслеты, «умные» весы, тонометры и т.
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