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Волшебное зеркало: в США ученые придумали зеркало здоровья

Волшебное зеркало: в США ученые придумали зеркало здоровья

Фото: iphones.ru Инновационная разработка американских ученых позволяет получать всестороннюю информацию о состоянии организма прямо из домашнего зеркала Современный человек окружен огромным количеством гаджетов и устройств, которые помогают ему следить за своим здоровьем — фитнес-браслеты, «умные» весы, тонометры и т.

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