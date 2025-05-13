Гергиев: в Петербурге нужно открыть концертный зал имени Чайковского

В Санкт-Петербурге должны появиться памятник русскому композитору Петру Чайковскому и концертный зал его имени, заявил художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии