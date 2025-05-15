Небесный призрак: что известно о российском самолёте ПАК ДА, который станет главным кошмаром НАТО Ирина ВальковаВ России продолжают разрабатывать один из самых амбициозных проектов – стратегический бомбардировщик ПАК ДА, который уже стал объектом глубокого анализа и беспокойства среди западных военных экспертов.