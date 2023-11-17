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Иркутск Сегодня

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  • Лариса Поплавская
    Бедные жители улицы Лермонтова.  На наших улицах тоже растут тополя под благовидным предлогом легких города, и что вл...55 саженцев топол...
  • чвсатпкьл
    Вот тополиного пуха прибудет летом. 😀😀55 саженцев топол...

Спортсменку из Иркутска Валерию Кладовикову номинировали на Национальную спортивную премию

На Национальную спортивную премию 2023 года номинирована известная спортсменка из Иркутска, заслуженная мастер спорта России по спорту глухих, трехкратная чемпионка Сурдлимпийских игр среди спортсменов с нарушением слуха Валерия Кладовикова.

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