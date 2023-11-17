Спортсменку из Иркутска Валерию Кладовикову номинировали на Национальную спортивную премию

На Национальную спортивную премию 2023 года номинирована известная спортсменка из Иркутска, заслуженная мастер спорта России по спорту глухих, трехкратная чемпионка Сурдлимпийских игр среди спортсменов с нарушением слуха Валерия Кладовикова.
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