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Царьград

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Терапевт Кондрахин рассказал, о каких серьезных проблемах сигнализирует кашель по утрам

Терапевт Кондрахин рассказал, о каких серьезных проблемах сигнализирует кашель по утрам

Кашель после пробуждения может говорить о сердечной недостаточности или сердечной астме. Утренний кашель, возникающих у пожилых людей, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

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