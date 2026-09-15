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Царьград

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"Охотник" из Чечни бил террористов 16 лет. Теперь ушёл на СВО, чтобы закончить начатое

"Охотник" из Чечни бил террористов 16 лет. Теперь ушёл на СВО, чтобы закончить начатое

Апти – тёзка командующего спецназом "Ахмат" ВС России с позывным "Охотник". Дед и отец были егерями и с детства приучили его лесу и оружию.

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