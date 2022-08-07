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Нагельсманн о Левандовском: «Он говорил, что навесов стало меньше. Я проверил: их было всего на 3 больше в позапрошлом сезоне»

Юлиан Нагельсманн высказался об уходе Роберта Левандовского из «Баварии». – Писали, что Левандовски попросил об уходе из «Баварии», так как его не убедили ваши идеи.

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