В Архангельске пройдёт встреча с путешественником Микой Петровым

Перед тем как отправиться в своё новое приключение, петербургский фотограф откроет выставку в Северном морском музее, на которой представит 16 фотографий старинных навигационных сооружений Финского залива, Ладожского озера, Белого и Баренцева морей.
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