За что борется Россия

Игорь Кузнецов "За всё хорошее, против всего плохого!" Только "сатанисты" никогда не смогут принять приверженцев Христа. Можно только уживаться друг с другом. Не надо про борьбу Добра со Злом. И надо жить по Законам, а не по Правилам. Вот как выработать эти Законы, как сделать так, чтобы было наказание за их неисполнение для всех одинаковым - это вопрос.

Валерий Ворожищев Нам нужна своя идеология - путь в завтрашний день, где будут ценности русской цивилизации на основе всей нашей истории