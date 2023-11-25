Андрей Полонский В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.
За что борется Россия
Комментарии
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Игорь Кузнецов
"За всё хорошее, против всего плохого!" Только "сатанисты" никогда не смогут принять приверженцев Христа. Можно только уживаться друг с другом. Не надо про борьбу Добра со Злом. И надо жить по Законам, а не по Правилам. Вот как выработать эти Законы, как сделать так, чтобы было наказание за их неисполнение для всех одинаковым - это вопрос.
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4 час.
Валерий Ворожищев
Нам нужна своя идеология - путь в завтрашний день, где будут ценности русской цивилизации на основе всей нашей истории
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2 час.
Игорь Кузнецов
Понятие "идеологии" имеет у Маркса ненаучный характер, тем не менее его высказывание. это ложное сознание, превратное мировоззрение, получающееся вследствие материальных Идеология — противоречий в производственной основе общества — она выражает специфические интересы определённого класса, выдаваемые за интересы всего общества через ложное сознание. У нас в Конституции записано что нет "государственной идеологии", но каждай гражданин может принять для себя любую идеологию, в рамках Закона. На этом принципе и строятся партии - в основе должна быть идеология.
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2 час.
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