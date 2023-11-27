Экс-глава одного из сельсоветов в Новосибирской области погиб в ходе спецоперации

В зоне СВО погиб бывший глава Тальменского сельсовета Искитимского района Сергей Матвеев. Сергей Матвеев ранее исполнял обязанности главы Тальменского сельсовета, был лидером искитимских справедливороссов.
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