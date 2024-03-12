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Добрый Мир

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Макрон «не видит», как у Армении «отгрызают» ещё 7 сёл – но Пашиняну этого и надо

Макрон «не видит», как у Армении «отгрызают» ещё 7 сёл – но Пашиняну этого и надо

Вчера 11K прочитали Азербайджан объявил, что ему мало полученных территорий. Азербайджан хочет ещё 7 сёл, о которых прежде никогда речи не шло.

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Комментарии
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Маша Иванова
У меня только один вопрос-чего хотят те кто поддерживает Пашиняна-полной ликвидации Армении,это больше похоже на войну с Ираном-его провоцируют-западники давно к нему подбирались и искали площадку-с которой можно начать боевые действия,с Грузией не получилось.
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17 час.
Маша Иванова
Это называется-&quot;Барышня легли и просят&quot;вторая Украина.
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17 час.
Маша Иванова
Она предоставляет площадку западникам и иудеям для войны с Ираном.
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17 час.

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