Макрон «не видит», как у Армении «отгрызают» ещё 7 сёл – но Пашиняну этого и надо

Маша Иванова

У меня только один вопрос-чего хотят те кто поддерживает Пашиняна-полной ликвидации Армении,это больше похоже на войну с Ираном-его провоцируют-западники давно к нему подбирались и искали площадку-с которой можно начать боевые действия,с Грузией не получилось.