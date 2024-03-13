Начало полноценной рыбалки в Астраханской области прогнозируют после 15 марта

В Астраханской области ночные морозы продолжают удерживать температуру воды в восточной части дельты Волги на уровне около нуля градусов Цельсия, что значительно затрудняет рыбалку, особенно для любителей ловли хищника.
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