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Царьград

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Фестиваль "Тайгастро" в Красноярске собрал более 500 ресторанов

Фестиваль "Тайгастро" в Красноярске собрал более 500 ресторанов

С 25 июля по 16 августа в Красноярске проходит международный фестиваль "Тайгастро". Более 500 ресторанов из России и шести других стран популяризируют местную кухню, готовя блюда из сезонных продуктов.

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