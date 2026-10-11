Звинчук заявил, что не будет отказываться от зарубежных поездок

Владелец Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил в беседе с Ruptly после происшествия в Черногории, что он и его команда не намерены отказываться от зарубежных поездок.
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