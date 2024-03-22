Сознательное нагнетание истерии: посол объяснил, почему отношения России с Японией прошли точку нево

Чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев назвал причины плохих отношений Москвы и ТокиоОтношения между Москвой и Токио к 2024 году находятся на крайне низком уровне и уже прошли точку невозврата.
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