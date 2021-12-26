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«Ньюкасл» хочет подписать опорника «Шеффилд Юнайтед» Берге в январе

«Ньюкасл» намерен заполучить в январе опорного полузащитника «Шеффилд Юнайтед» Сандера Берге. «Сороки» ведут соответствующие переговоры по 23-летнему норвежцу, у которого есть опыт выступлений за национальную сборную.

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