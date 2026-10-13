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Фастовский о «Металлурге»: «Конфликт между игроками и Разиным возник и зрел давно. Клуб лидирует, но руководство решило вмешаться. Допускаю, что все вернется на круги своя»

Кирилл Фастовский допустил, что Андрей Разин еще поработает в « Металлурге ». – Что вы думаете об отстранении Андрея Разина от руководства «Металлургом»? – Конфликт между игроками и наставником магнитогорцев возник и зрел давно, что, несомненно, сказывалось на игре и атмосфере внутри команды.

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