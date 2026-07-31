360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Фейковый приказ о списании военного катера Балтийского флота появился в Сети

Фейковый приказ о списании военного катера Балтийского флота появился в Сети

Неизвестные авторы вбросили поддельный приказ о списании в утиль противодиверсионного катера Балтийского флота «П-389» через три дня после того, как ему присвоили имя погибшего на спецоперации Героя России Владислава Бочарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии