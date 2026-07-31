Фейковый приказ о списании военного катера Балтийского флота появился в Сети

Неизвестные авторы вбросили поддельный приказ о списании в утиль противодиверсионного катера Балтийского флота «П-389» через три дня после того, как ему присвоили имя погибшего на спецоперации Героя России Владислава Бочарова.
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