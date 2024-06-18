АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Ман Сити» сыграет с «Челси» в 1-м туре, «Ливерпуль» – с «Ипсвичем», «МЮ» – с «Фулхэмом»

Розыгрыш чемпионата Англии стартует 16 августа и закончится 25 мая. Расписание 1-го тура выглядит так: 16 августа «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» 17 августа «Ипсвич» – «Ливерпуль» «Арсенал» – «Вулверхэмптон» «Эвертон» – «Брайтон» «Ньюкасл» – «Саутгемптон» «Ноттингем Форест» – «Борнмут» «Вест Хэм» – «Астон Вилла» 18 августа «Брентфорд» – «Кристал Пэлас» «Челси» – «Манчестер Сити» 19 августа «Лестер» – «Тоттенхэм» «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в 3-м туре 31 августа, первое дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала» пройдет 14 сентября, «Манчестер Сити» проведет первый матч с «Арсеналом» 21 сентября, «Ливерпуль» и «Челси» встретятся 19 октября, «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» 26 октября, «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Челси» 2 ноября, «Челси» примет «Арсенал» 9 ноября, матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет 30 ноября, «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 3 декабря, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся 14 декабря.