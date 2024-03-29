Глава МОК: «Наши действия должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны»

«Мы должны во что бы то ни стало защищать нашу автономию. Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить: это не значит, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на острове святых, что мы не признаем политического влияния наших действий.