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Журнал о бизнесе и инвестициях

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WP узнала об отказе стран Запада разрешить Украине удары вглубь России

Владимир Зеленский, выступая 6 сентября на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии, попросил страны Запада снять ограничения на использование поставленного ими оружия для ударов по территории России, однако его призыв не дал видимого результата, так как его не поддержали США, пишет The Washington Post.

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