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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миро Билан подписал контракт с «Максима Рим»

«Максима Рим» объявил о подписании двухлетнего контракта с Миро Биланом. 37-летний хорватский центровой (213 см) стал одним из первых ключевых элементов нового проекта президента клуба Пола Матиасича.

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