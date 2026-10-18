Анна Фролова завоевала серебро на этапе Гран-при России в Казани, набрав 208,32 балла. Первое место заняла Камилла Нелюбова с 217,75 балла, а третьей стала Ксения Синицына с 199,83 балла.
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