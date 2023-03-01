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Первый день весны встретил жителей Петербурга гололедом

Первый день весны встретил жителей Петербурга гололедом

Морозы в Петербурге сменились небольшой оттепелью с ветром. Однако радости жителям Северной столицы такие перемены не принесли — улицы превратились в ледяной каток.

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