Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Боевики признали обстрел Белгорода ответом на свои неудачи на поле боя

Боевики признали обстрел Белгорода ответом на свои неудачи на поле боя

Жительнице Белгорода Ольге Гарибановой поступил звонок от неизвестного с Украины. Собеседник неоднократно оскорбил ее и пообещал, что россияне «ответят за Марьинку», которая была освобождена силами ВС РФ.

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