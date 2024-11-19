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Первый удар ВСУ ракетами ATACMS по России вне новых территорий. Что дальше? Комментарий Георгия Бовта

Первый удар ВСУ ракетами ATACMS по России вне новых территорий. Что дальше? Комментарий Георгия Бовта

Политолог рассуждает о реакции Москвы на действия Киева, анализирует высказывания западных союзников Украины и размышляет о последствиях эскалацииУдар американскими ракетами ATACMS по Брянской области случился в три утра 19 ноября, еще до опубликования и вступления в силу подписанных Путиным обновленных «Основ госполитики в области ядерного сдерживания».

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