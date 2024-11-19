Первый удар ВСУ ракетами ATACMS по России вне новых территорий. Что дальше? Комментарий Георгия Бовта

Политолог рассуждает о реакции Москвы на действия Киева, анализирует высказывания западных союзников Украины и размышляет о последствиях эскалацииУдар американскими ракетами ATACMS по Брянской области случился в три утра 19 ноября, еще до опубликования и вступления в силу подписанных Путиным обновленных «Основ госполитики в области ядерного сдерживания».