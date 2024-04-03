Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване приостановило производство чи...

Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване приостановило производство чипов на островеНакануне у восточного побережья Тайваня было зарегистрировано крупнейшее с 1999 года землетрясение магнитудой 7,4 балла, его эпицентром на острове принято считать город Хуалянь.