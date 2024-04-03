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Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване приостановило производство чи...

Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване приостановило производство чи...

Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване приостановило производство чипов на островеНакануне у восточного побережья Тайваня было зарегистрировано крупнейшее с 1999 года землетрясение магнитудой 7,4 балла, его эпицентром на острове принято считать город Хуалянь.

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