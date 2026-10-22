Профессиональный праздник военных финансистов, чья служба ведёт отсчёт с 1918 года. Именно они обеспечивают денежное довольствие, бюджетный контроль и финансирование всей повседневной жизни армии.
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