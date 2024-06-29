Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория «прославилась», сделав тройное сальто в школьной столовой в Дубае

Дочь Киркорова Аллу-Викторию раскритиковали за хулиганское поведение в школе в Дубае Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров решил, что его дети должны получать образование за границей и отправил их в Дубай.
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