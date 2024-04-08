Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Часова Яра

Десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Часова Яра

Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Юг» овладело штурмом опорным пунктом ВСУ на окраине населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении.

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