Десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Часова Яра

Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Юг» овладело штурмом опорным пунктом ВСУ на окраине населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении.
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