Создали петицию: нижегородцы поддержали мужчине, который защитил детей от агрессора

Защищая несовершеннолетних, он случайно убил пьяного мужчину, ворвавшегося в детский лагерь.В Нижнем Новгороде жители создали петицию с требованием пересмотра дела 70-летнего пенсионера Павла Червякова, осужденного за случайное убийство во время ЧП в детском лагере.