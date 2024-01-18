Две фундаментальные вещи Путин на встрече с главами муниципалитетов говорил много и ярко, но выделить хотелось бы две фундаментальные вещи, которые нас ждут во внутренней и внешней политике.
Путин заявил об изменениях во власти и внешней политике
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Насчет сплоченности - это Путин СИЛЬНО сказал. Видимо, совсем с народом связь потерял. Понятно, в дискуссиях, подобных этой иные мнения, мягко говоря, не приветствуются. А то можно было здесь увидеть РЕАЛЬНОЕ отношение к указанной "сплоченности". И просто матом, я уверен, здесь бы не ограничилось. Не может быть сплоченности между той частью населения, для которой проблема в том, что "жемчуг мелок", с той частью, у которой "щи пустые".... И пропасть между этими частями общества настолько велика, что о "сплоченности" можно говорить только "хорошо приняв на грудь"....
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15 час.
59
Согласен! Ему в уши дуют! Что думают с чуркобесами делать? Похоже уже ЖОПА!
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13 час.
Евгений Кузнецов
Потерял связь с реальностью?А все просто-полазай по соцсетям,посмотри что люди пишут.Что у него компьютора нет?
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9 час.
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