Путин заявил об изменениях во власти и внешней политике

ЮВ

Юрий Во

Насчет сплоченности - это Путин СИЛЬНО сказал. Видимо, совсем с народом связь потерял. Понятно, в дискуссиях, подобных этой иные мнения, мягко говоря, не приветствуются. А то можно было здесь увидеть РЕАЛЬНОЕ отношение к указанной "сплоченности". И просто матом, я уверен, здесь бы не ограничилось. Не может быть сплоченности между той частью населения, для которой проблема в том, что "жемчуг мелок", с той частью, у которой "щи пустые".... И пропасть между этими частями общества настолько велика, что о "сплоченности" можно говорить только "хорошо приняв на грудь"....