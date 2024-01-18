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Путин заявил об изменениях во власти и внешней политике

Путин заявил об изменениях во власти и внешней политике

Две фундаментальные вещи Путин на встрече с главами муниципалитетов говорил много и ярко, но выделить хотелось бы две фундаментальные вещи, которые нас ждут во внутренней и внешней политике.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Насчет сплоченности - это Путин СИЛЬНО сказал.  Видимо, совсем с народом связь потерял.  Понятно, в  дискуссиях, подобных этой иные мнения, мягко говоря, не приветствуются. А то можно было здесь увидеть РЕАЛЬНОЕ отношение к указанной &quot;сплоченности&quot;. И просто матом, я уверен, здесь бы не ограничилось. Не может быть сплоченности между той частью населения, для которой проблема в том, что &quot;жемчуг мелок&quot;, с той частью, у которой &quot;щи пустые&quot;.... И пропасть между этими частями общества настолько велика, что о &quot;сплоченности&quot; можно говорить только &quot;хорошо приняв на грудь&quot;....
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15 час.
59
Согласен! Ему в уши дуют! Что думают с чуркобесами делать? Похоже уже ЖОПА!
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13 час.
Евгений Кузнецов
Потерял связь с реальностью?А все просто-полазай по соцсетям,посмотри что люди пишут.Что у него компьютора нет?
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9 час.

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