Гастроэнтеролог Сухорукова назвала самый полезный рецепт шаурмы

13 февраля отмечается Международный день шаурмы, о пользе и вреде которой до сих пор спорят. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о влиянии шаурмы на здоровье.
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