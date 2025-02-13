Гастроэнтеролог Сухорукова назвала самый полезный рецепт шаурмы

13 февраля отмечается Международный день шаурмы, о пользе и вреде которой до сих пор спорят. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о влиянии шаурмы на здоровье.