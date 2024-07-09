После старта торгов в бумагах "Яндекса" вероятен всплеск волатильности

Торги акциями МКПАО Яндекс под тикером YDEX начнутся на МосБирже 24 июля 2024 года. Как говорится в сообщении компании, к 24 июля планируется завершить все необходимые расчёты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций.