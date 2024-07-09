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Новости экономики России

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После старта торгов в бумагах "Яндекса" вероятен всплеск волатильности

Торги акциями МКПАО Яндекс под тикером YDEX начнутся на МосБирже 24 июля 2024 года. Как говорится в сообщении компании, к 24 июля планируется завершить все необходимые расчёты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций.

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