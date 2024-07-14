Симоньян сравнила США с сериалом, в котором у сценаристов давно иссякла фантазия

Симоньян прокомментировала стрельбу на митинге Трампа Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа, отметила в Telegram-канале, что когда способы избавиться от неудобного политика исчерпаны, "в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд".