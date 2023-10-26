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Жертвами пожара в зоопарке в городском парке Саратова стали более 40 животных

Жертвами пожара в зоопарке в городском парке Саратова стали более 40 животных

В Саратове загорелся павильон с животными в городском парке. В результате пожара погибли более 40 экзотических животных, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин в Telegram-канале.

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