Эпично. Опубликован промо-ролик реванша Тайсон Фьюри — Александр Усик

Министр развлечений Саудовской Аравии, известный в последние месяцы боксерский промоутер Турки Аль аш-Шейх опубликовал в соцсетях эпичный промо-ролик к бою-реваншу между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
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